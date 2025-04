Una de las invitadas, Sara Giménez, asegura que su madre "no lo entendió bien en un primer momento". Cuando pensó en hacer material erótico, tuvo claro que no quería ocultarlo. "Lo que me interiorizaba era que no lo llevase a escondidas", asegura. Aclara incluso que ha visto en otros compañeros un intento porque su entorno no supiese de su perfil en la red social y lo califica de "no tener vida".