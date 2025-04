"Hay algo que sí se con certeza que lo que ocurrió no fue voluntario. Era como un robot, sentía que me abusaban de mi", asegura Laura. Dice que la dura situación familiar en la que se encontraba fue lo que hizo que se pusiese en contacto con Torbe. Un día entró en su casa y lo conoció. No se esperaba lo que le iba a ocurrir tiempo después.