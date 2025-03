El actor no irá a juicio: la jueza encuentra contradicciones en la mujer que le denunció por agresión sexual

Juan José Ballesta puede respirar tranquilo. Tras dos años inmerso en procesos legales después de que una mujer le denunciara por agresión sexual, la jueza ha archivado la causa por contradicciones en las declaraciones de la víctima.

Todo sucedió en el verano del año 2023, cuando la policía recibió una llamada de la planta de psiquiatría de un hospital de Madrid porque una paciente quería denunciar una supuesta agresión sexual.

En ese momento, acusó al actor Juan José Ballesta, asegurando que una noche tras salir de una discoteca en Parla, fueron a un cajero para sacar dinero y supuestamente comprar heroína. Según su relato, en plena calle se habría abalanzado sobre ella mientras estaban sentados en la acera y la habría agredido sexualmente. Añadía además que días antes un amigo de Juan José Ballesta la retuvo en su casa y la agredió sexualmente.

Hablamos con Juan José Ballesta: "Me ha quitado muchos trabajos"

El actor Juan José Ballesta, muy feliz por la noticia, nos brindaba una entrevista en directo.

En primer lugar, Juan José Ballesta nos confesaba, que lo primero que hizo al conocer la noticia fue llamar a su hijo: "He pasado un año y medio muy malo y esto me ha repercutido mucho en mi imagen, me ha quitado muchos trabajos". Sobre estos papeles como actor que ha perdido, Juan José apuntaba, que se ha llegado a ofrecer para muchos trabajos y directamente le han dicho que no trabajaban con agresores sexuales.

Tras estas palabras, Nacho Abad preguntaba al actor si se plantea presentar una acusación por denuncia falsa, y el actor respondía: "No, ni mucho menos. Yo siempre he dicho que yo tengo mi propia personalidad y mi propia moneda de pago y si la chica estaba mal, no la quiero provocar más daño". Además, señalaba, que para él lo importante es cerrar este capítulo ya y retomar su vida.

Lo que más le ha dolido al actor: su hijo

Juan José Ballesta también ha explicado a los telespectadores, que lo que más le ha dolido de ser acusado por agresión sexual ha sido lo que ha tenido que vivir su hijo: "Me venía diciendo que le hablaban de mí y yo lo único que le podía decir es que no hiciera caso a nadie".