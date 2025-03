Patrick Nogueira, el autor de los asesinatos de su tío, su mujer y sus dos hijos, fue c ondenado a tres penas de prisión permanente revisable después de una ardua investigación, en la que se apuntó a que él era el culpable del crimen cuando ya había huído a Brasil, algo por lo que su familia jugó un papel muy importante para que volviera a España y pudiera ser detenido por la policía .

"Es el propio padre de Patrick el que le dice que lo que ha pasado es gravísimo y que tiene que rendir cuentas en España por lo que ha hecho", nos explicaba Cristina Moreno, la que recordaba cómo fue la llegada de Nogueira al aeropuerto de Barajas y la actitud que más le llamó la actitud de este en la primera declaración que le tomaron: "Dijo que tenía hambre, nos dijo que quería comer hambuerguesa, el tiempo que duró su declaración no sé si llegó a comerse 10 hamburguesas. No me entraba en la cabeza, que una persona en esa situación tuviera la templanza para disfrutar de diez hamburguesas mientras le preguntaban cómo había matado a su tío".