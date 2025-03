Alberto Martín, abogado de la acusación, el que recuerda perfectamente que eran 101 mensajes: "Los tuvimos que leer hasta la saciedad, la muerte en directo con todo tipo de detalles" "Mofándose de ella y de ellos, con expresiones como: 'ahora ya no corren ni molestan'. Cuando ya les había matado y mientras les descuartizaba. Encubrió, incitó, colaboró".

Una conversación en la que Marvin, lejos de intentar parar lo que Patrick aseguraba que iba a hacer, le alentaba a esto, como bien nos decía Walfran el hermano de Marcos, el padre de la familia asesinado: "Podría haber evitado la muerte de mi hermano y no quiso, en cinco horas y media no hizo nada. Podría haberse comunicado con la policía, haberle dicho que no lo hiciera. En vez de intentar hablar con su amigo e intentar que pare, Marvin dio muchas indicaciones a Patrick: 'Mata a tu tío de esta forma, cota los cuerpos de esta forma, esconde los cuerpos de esta forma".