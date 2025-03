María Antonia, hija de la víctima, revivía el momento en el que su madre la llama y le cuenta lo sucedido: "Cuando me lo contó mi madre solo quería morirme, no me lo podía creer. Ella intentó defenderse, pero él la golpeó y la tapó la boca".

Sobre el estado mental y físico de su madre, su hija asegura que era una mujer completamente independiente: "Ella se apañaba muy bien, no tenía ningún tipo de problema y no quería vivir con nosotros, le gustaba ir a su aire".

La hija de la víctima también ha confesado a Nacho Abad que, tras este brutal episodio, su madre de 87 años se encerró en sí misma y cambió por completo: "No hablaba, ya no me contaba nada y me advirtió que nunca volvería hablar de lo que le pasó. No volvió a ser la misma persona nunca".