La conversación entre Rosario Porto y Alfonso Basterra entre calabozos.

Begoña Rodríguez, la agente judicial de la Guardia Civil que participó en la detención de la madre de Asunta y la única que estuvo con ella todo el tiempo hasta su ingreso en prisión recordaba estas conversaciones entre ellos: "Hay varias frases que me llaman mucho la atención , a mí y a todos los que las escuchamos, la primera de ellas fue cuando le dice Rosario si le ha dado tiempo a deshacerse de eso y Alfonso le contesta que no". "Le recrimina el tipo de juegos que debe hacer Alfonso" , apuntaba Gabriel Meléndez.

"Yo fui tan tonta que, todas las cosas que tú me mandabas... quería que entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías", le recriminaba Rosario y Alfonso cortaba su palabras: "Ya... ahora tranquilicémonos y dejemos que actúen y que trabajen". Pero Rosario no se quedaba tranquila: "Y lo otro, Alfonso, lo otro". Pero él quería dejar claro que "no hay nada".