Tanto Roma como Gómez han reconocido que mantenían relaciones con hombres que acudían con alguna ETS al piso de Torbe. Ellas también eran conocedoras de las infecciones que los individuos padecían y, aún así, no podían elegir si querían o no tener un encuentro con ellos. " Nos hacía seguir teniendo relaciones sexuales a pesar de estar contagiadas ", dice Amor Roma sobre el detenido.

"Era consciente, pero muy nueva. No se hablaba de ello", dice Amor Roma. "Cuando me di cuenta fue cuando me hice los análisis, cuando ya no estaba con él. Tuve que tratarme yo sola", subraya.