El director de cine para adultos, detenido hace unos días en Madrid, ha cargado contra Nacho Abad

La contundente respuesta del presentador: "A mí no me han condenado, a ti sí"

Nacho Abad ha visionado en directo un duro mensaje que Ignacio Allende Fernández, más conocido como Torbe, ha lanzado contra él.

Torbe carga contra Nacho Abad a través de un mensaje de vídeo

Le acusa de ser "un falso". "Estoy profundamente decepcionado con Nacho Abad, ese periodista que fue el único que creyó en mí y que me escuchó que incluso a puerta cerrada le parecía todo esto una caja de brujas contra mía", comienza diciendo el director de cine para adultos, que ha sido detenido el pasado jueves en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acusado de tres delitos de agresión sexual, trata de personas y detención ilegal.

"Eres un falso, yo de verdad no dormiría por las noches porque quedas como una persona que no tiene ni ética ni moral, ni principios ni nada. Esto es lo que te quería decir. Te lo digo así, a la cara, que sigas con tu lastimosa carrera del periodismo. Sigue haciendo daño a los demás a ver si algún día el karma te vuelve porque esto que has hecho no tiene perdón de Dios", continúa en un mensaje grabado.

Abad: "A mí no me han detenido hace unos días..."

Tras sus duras palabras, Abad ha replicado al productor de cine en directo en 'Código 10'. "Torbe, ni ética ni moral ni principios... a mí no me han condenado por revelación de secretos, no me han condenado por posesión de pornografía infantil, no me han detenido hace unos días por agresión sexual ni detención ilegal, ni trata de seres humanos con fines de explotación sexual", le ha lanzado el presentador del programa.