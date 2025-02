La periodista Samanta Villar ha participado en el coloquio y ha dado una pequeña advertencia de lo que puede suceder para la vida de una persona el ser apartada de la esfera pública con odio y rechazo . " Personalmente puede ser muy duro si no tienes la cabeza muy bien amueblada ", alerta.

Recordemos que Villar estuvo inmersa en una intensa polémica hace varios años por lanzar un comentario sobre la maternidad del que, según ha contado en directo en el programa, no se arrepiente. " Mi vida es peor desde que tengo hijos ", lanzó la periodista. Por ese comentario recibió multitud de críticas. Partícipe de lo que siente una persona que es cancelada, Samanta Villar asegura no tener conocimiento de consecuencias en su vida profesional pero sí en la personal.

"No soy consciente profesionalmente de si esto me ha perjudicado, si hubo ciertos trabajos que se me pudieron escapar por lo que se dijo de mí", señala.