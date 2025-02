Karla Sofía Gascón, apartada de la promoción de Emilia Pérez por unos tuits

Después de cumplir un sueño con su nominación a los premios Oscar, Karla Sofía Gascón se ha visto rodeada de la polémica y ha caído directamente a los infiernos tras hacerse públicos unos polémicos tuits de su cuenta en la red social X. La plataforma Netflix la ha cancelado y la ha eliminado de los carteles de la película. Según i nforma Sergio García García en el vídeo, la actriz, además, no participará en la promoción de Emilia Pérez en Estados Unidos y está por ver si podrá acudir a las ceremonias de los premios a los que opta, como los César, los BAFTA o los Oscar. El actor español, Antonio Banderas , ha querido romper una lanza a favor de la actriz, “soy de una ciudad que tiene un perdón para cada pecado”.

La intérprete española recibía un aluvión de críticas después de que salieran a la luz antiguas publicaciones ofensivas y racistas en su cuenta de X, ahora desactivada. Su vídeo pidiendo “mis mas sinceras disculpas a todas las personas que se han podido sentir ofendidas por mis formas”, no han impedido que la hilera de tuits racistas, homófobas y machistas hayan puesto en jaque a la actriz.

Su película, Emilia Pérez, cinta de habla no inglesa con más nominaciones de la historia, también se ha visto afectada por esta polémica. Netflix ha cancelado la agenda de la actriz, la quieren fuera de los focos, de momento, y de los carteles oficiales de la película. La productora de la cinta quiere salvar los muebles y no quieren que su imagen perjudique también al narcomusical que se juega 13 nominaciones a los Oscar.

La actriz madrileña ha emitido un comunicado en su perfil de Instagram tras ser eliminada de la promoción de la película. En el texto afirma que “en estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones”. “He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida”, añade.