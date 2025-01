Toni Acosta presenta su primer monólogo: 'Una madre de película'

Eva María, a las tantas de la madrugada, ha recibido un tajante mensaje de Alejandro , su único y adorado hijo: debe entrar en su habitación y buscar en un cajón cerrado con un candado un documento que necesita con urgencia para la universidad americana en la que estudia. Urgente es “ya, ahora, sin perder un instante, mamá”. Alejandro, que conoce muy bien a su progenitora, le advierte de que no caiga en la humana (y especialmente maternal) tentación de hurgar en sus cosas aprovechando la estupenda ocasión. Eva María promete a su hijo cumplir a rajatabla su cometido, pero una vez inmersa en el encargo... ¿Quién está libre de pecado?

Eva María no es otra que Toni Acosta (San Cristóbal de la Laguna, 1972), que encara su primer monólogo, ‘Una madre de película’, escrito por Juan Carlos Rubio, una comedia sobre el síndrome del nido vacío con muchas referencias cinematográficas. “A ella las películas le ayudan a soportar el estado de ánimo del nido vacío”, explica la actriz en una entrevista con Noticias Cuatro.

“La obra parte de una experiencia personal, porque me encontré de repente con mis dos hijos fuera de casa”, explica Toni Acosta. La intérprete no tenía dudas. Quería retratar sus sensaciones sobre el nido vacío, ese irremediable y temido momento en que los hijos echan a volar y a las madres y padres les toca lidiar con una ausencia y unos miedos que la presencia de sus retoños había desdibujado. No todos somos padres o madres, pero todos y todas somos, sin remedio, hijos e hijas.