Virginia Feito, la escritora española que triunfa en Hollywood

La crítica estadounidense etiqueta a Feito como la “Patricia Highsmith española” . “Llámame Patty”, bromea la autora en una entrevista con Noticias Cuatro, tras confesar su admiración por Ripley. “De hecho es mi psicópata favorito. Todo lo psicópata me atrae. Es fascinante esa figura que no siente culpa ni miedo”.

“Es una sátira de la época victoriana -explica la autora-. Utilizo el humor como mecanismo de defensa. Pronto aprendí que, si me reía de mí misma, ya no me ofendería si lo hacían los demás”.