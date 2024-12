Fernando Bonete, @en_bookle, publica 'Malas lenguas'

Fernando Bonete estudió Humanidades y Periodismo. Actualmente es profesor universitario. Es uno de los creadores y divulgadores de contenido más importantes de España. Su cuenta de Instagram (@ en_bookle) reúne a más de 400.000 personas en torno a la cultura y la literatura. Además, es colaborador habitual de diversos medios de comunicación. También es autor de Cultura de la cancelación. No hables, no preguntes, no pienses y La guerra imaginaria. Desmontando el mito de la inteligencia artificial con Asimov.