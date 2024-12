Todos los cameos de Donald Trump en series y películas

"Los fantasmas no pueden… hacerlo" (1990)

En este filme, Trump interpreta a un empresario que ofrece consejos financieros a la protagonista. Su actuación, que no fue bien recibida, le valió el premio Razzie al peor actor de reparto, destacando más por su notoriedad que por su calidad interpretativa.

"Accross the sea of time" (1995)

Una película de aventuras producida para IMAX 3D, y dirigida por Stephen Low que no ha llegado a traspasar nuestras fronteras . En ella seguimos a un joven inmigrante ruso en Nueva York, y Donald Trump sale haciendo, una vez más, de él mismo.

En el episodio "For Sale by Owner", Trump y su entonces esposa, Marla Maples, aparecen como potenciales compradores de la mansión de los Banks. La familia muestra gran entusiasmo ante la posibilidad de vender su hogar a la icónica pareja, pero la situación toma un giro humorístico cuando deciden no cerrar el trato.