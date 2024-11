El apretón de manos de Donald Trump y Joe Biden: así ha sido el encuentro para el traspaso de poderes

Con un apretón de manos , ambos han estado en buena sintonía y han creado una imagen impensable hace solo cuatro años. “Agradezco mucho que la transición esté siendo así de fluida y que siga así”, ha añadido Trump en su primera aparición pública tras su discurso de la victoria. Y es que el magnate no solo ha regresado al Despacho Oval, sino que ha acudido a la ciudad de Washington para reunirse con congresistas republicanos acompañado, entre otros, por Elon Musk , quien cada vez está más involucrado con el presidente.

Se trata de un encuentro que no se llevó a cabo en 2020 porque Trump se negó a admitir su derrota frente al presidente electo. El magnate se dedicó a difundir teorías sobre fraude y no asistió a la investidura de su sucesor, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en no hacerlo desde 1869.