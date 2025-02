Ramos ya quedó sorprendida por ello, pero su mayor impresión vino cuando el expresidente de la federación decidió contar ante 25 empleados más la noticia. Tal y como ha asegurado en el programa en directo, ella le pidió silencio pero al parecer Luis Rubiales no solo no lo respetó . Contó que estaba embarazada de una forma "vejatoria" y creando un ambiente "de terror" .

"Me fui al baño, me encerré. Solo una persona me dijo que no se podía permitir", ha relatado la denunciante.