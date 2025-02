"Creo que hay una cosa que también es importante porque al final no podemos obviar las realidades ¿no? Y de un gesto de afecto de una compañera y mío se ha contado una historia que yo creo que es una tontería , y que la alegría inmensa que hemos tenido por conseguir este mundial no debe ser empañada", decía a la selección.

Con el vídeo, pretende demostrar que Jenni Hermoso no se siente triste en ningún momento tras el beso. En él, el expresidente de la RFEF pide perdón por lo sucedido como hizo pocos días después en una rueda de prensa.

"También me siento triste y quería, de alguna manera, pediros disculpas porque es una pena. Entonces, pues lo quería decir aunque bueno ya me conocéis y sabéis que siempre soy, he sido y seguiré siendo respetuoso con todas vosotras", compartía con las jugadoras en el vestuario.