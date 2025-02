Asegura que su romance fue muy " tóxico " y que terminó denunciándolo por las amenazas que recibía una vez había cortado con él. Nilson no sabe cómo les llegó su historia a los abogados de Daniel Sancho, pero tiene claro que en todo momento el equipo legal del chef "intentó comprar" su "testimonio" .

Desde el primer momento en el que contactan, el propio Rodolfo Sancho está dispuesto a transferirle cuantiosas cantidades económicas. Siempre citando al denunciante, asegura que recibió en total unos 10.000 euros para testificar a favor de Daniel Sancho. Finalmente, optó por no viajar a Tailandia tras la orden que habría recibido por parte del actor .

Al parecer, le dijo que tenía que decir que él también hubiera asesinado a Edwin Arrieta si estuviese en la misma situación que Daniel Sancho. " Tengo un mensaje de Rodolfo donde me dice que el tema va enfocado en agresión y agresión sexual ", explica.

Nilson habría recibido dinero no solamente por transferencia a cambio de dar su testimonio . También habría obtenido cuantiosas cantidades por dar entrevistas y aparecer en un documental, según nos cuenta en ' Código 10 '. Nacho Abad le ha preguntado si estaría dispuesto a devolver todo el dinero que ha obtenido por los presuntos chantajes del actor y no ha dudado en contestar que lo haría.

"En ningún momento me han reclamado el dinero, pero estoy dispuesto a reintegrarlo", ha desvelado en directo. "No tengo el dinero pero no tengo problema en buscarlo, tengo trabajo", concluye.