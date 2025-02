A la izquierda de la reportera, escuchaba todas estas declaraciones Héctor, primo de Alberto y okupa de la vivienda. El familiar de Alberto afirma que trabaja y confesaba que no pagaba el alquiler porque "500 euros, siendo primos, me parecía excesivo por un alquiler". Ante estas palabras, Nacho Abad planteaba que entonces por qué aceptó, y él respondía: "Yo hablé con él y no me dijo ninguna cantidad, sino que ya lo hablaríamos, hasta que me dijo que eran 500 euros y yo le dije que no le iba a pagar tanto y que me iba a buscar otra casa".