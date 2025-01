José Antonio ha explicado que sí que se esperaba la destitución de María Blasco: ''Era una cosa bastante cantada porque el cúmulo de anomalías y de irregularidades era muy importante y muy potente'', y revela cómo comenzaron a destapar el caso : ''Fue con la noticia de las compras de las obras de arte. Dijimos que el CNIO se había gastado un millón de euros en comprar obras, una actividad que no está registrada ni contemplada en los estatutos. Establecen que todo el dinero que se invierta en el centro tiene que ir destinado a la investigación del cáncer''.

El periodista también se ha pronunciado sobre las denuncias por acoso laboral que ha recibido la exdirectora del CNIO: ''Había al menos 12 denuncias, no sé cómo es posible que diga que es mentira, están documentadas. Nosotros hemos publicado las fechas concretas y el tipo de acoso de cada caso. El comité que recibía las denuncias de los trabajadores por acoso, e ese comité estaba María Blasco, muchos trabajadores no presentaban las denuncias porque pensaban que no iban a ir a ningún lado. Cuando sale María del comité, las denuncias salen a la luz. Hay denuncias de corte racista, hay denuncias que producen problemas importantes psicológicos en los trabajadores''.