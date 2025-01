'Todo es mentira' ha tocado el tema de lleno y Ana Vázquez se ha pronunciado tras el paso del fiscal por el Tribunal Supremo: ''Estamos ante hechos sin precedentes, es la primera vez que la persona que se tiene que dedicar a perseguir delitos está siendo investigado posiblemente por cometer delitos'', y continúa: ''Muchas veces intentan confundir a la gente y yo me harto de repetir que hay que hay que diferenciar en la filtración, quién ha filtrado y el qué''.

''Cualquier persona, como es en este caso el novio de Ayuso, tiene derecho a defender su honor y a denunciar este posible delito. Hoy fue a declarar ante el Tribunal Supremo. Tiene derecho a la defensa y solo ha respondido a sus abogados, no ha respondido las preguntas del fiscal jerárquicamente inferior a él, yo creo que es un mal precedente. Si no quería responder las de la acusación, pero las de su compañero, que debe de estar tragando mucho porque no es fácil hacerle un interrogatorio a tu jefe...'', afirma, contundente la política.