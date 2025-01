La periodista aseguraba que "no entiende el lío que se está haciendo" porque el PSOE no quería tramitar la moción de confianza en la mesa y hoy, cuando no había acuerdo, "ha dicho que se tramita". "Lo que hay hoy es euforia en Junts porque ha conseguido modificar un ómnibus de 80 decretos a uno de 29 en los que están de acuerdo, han conseguido del PNV... si esto no es un éxito político, ¿qué es?", entonaba Rahola.