Reabre su tienda en Paiporta dos meses después de la DANA

Nuestro reportero le ha preguntado entonces cómo lo ha conseguido y ella no ha dudado en mostrar su gratitud a todos aquellos que le han ayudado: "Son todo donaciones de gente. Los muebles me los ha regalado un provedor que me vio en 'Callejeros'. Me llamó por teléfono y me los ha montado. Familiares y conocidos me han dado el dinero para la ropa. Mucha gente se ha puesto en contacto conmigo... Gracias a vosotros".