La insólita historia de Antonio: encontrado 20 años después de desaparecer

Antonio afirma que no quería que lo encontraran , pero su hija Begoña no ha parado de buscarle. Añade que gracias a Dios él sigue aquí y que se alegró por ver a su hija. Se marchó voluntariamente de su casa en Bilbao en abril de 2004 . Sus hermanos, su mujer y sus hijos presentaron una denuncia en la comisaría de Barakaldo (Vizcaya) porque estaba en paradero desconocido.

En una entrevista para elcierredigital.com, Begoña cuenta que el caso de su padre confirma que siempre hay que mantener la esperanza. Sin la ayuda de los medios y de SOS Desaparecidos su historia no hubiera sido posible. Añade que le gustaría decir a todas las personas que tienen desparecidos que nunca dejen de luchar por lo que ellos quieren y que no se rindan. También, aunque a veces no es así, el final feliz puede llegar y ella, después de 20 años, puede decir que su final es feliz.