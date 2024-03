España es el segundo país del mundo con más rotondas: ¿sabemos tomarlas correctamente?

España es el segundo país con más rotondas del mundo, concretamente 591 por cada millón de habitantes. Según informa en el vídeo Sandra Mir , se supone que son mucho más seguras que un cruce, pero parece que muchas personas no saben circular por ellas de manera correcta.

Al entrar en la rotonda se colocan en el carril de la derecha y comienzan a observar las infracciones. Nada más entrar hay un coche que sale directamente desde el carril izquierdo, de manera que se cruzan en el recorrido de su coche y así hasta tres más solo en la primera vuelta. También se encuentran con varios vehículos que no ceden el paso y se incorporan bruscamente a la rotonda.

En caso de no ceder el paso en una rotonda, puede conllevar una multa de 200 euros y la retirada de hasta cuatro puntos del carné de conducir. La situación de salir de la rotonda cruzando varios carriles conlleva una sanción superior, llega hasta los 500 euros y puede suponer la retirada de hasta 6 puntos del carné.

La DGT recoge tres momentos clave a la hora de abordar una rotonda: la entrada, la circulación interior y la salida. Respecto con la entrada, es el momento en el que más accidentes se producen (54%). Al acercarse a la rotonda se debe observar hacia la izquierda y no precipitarse. Hay que reducir la velocidad y no entrar sin estar seguros de que no hay peligro. Es obligatorio acceder desde el carril derecho siempre que esté libre y sea posible.