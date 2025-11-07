Practica Cuatro 07 NOV 2025 - 14:28h.

El presentador celebra por todo lo alto la respuesta de los 2balls: “Nos vamos de fiesta”

Compartir







Xuso Jones ha contado con unos concursantes muy especiales en ‘Lo sabe, no lo sabe’. Unos concursantes muy divertidos que se han enfrentado a una pregunta con premio: “¿Cuántos años cumplimos este mes en Cuatro?”.

Los 2balls se han puesto un poquitín nerviosos cuando Xuso Jones les ha formulado la pregunta “¿Cuántos años cumplimos este mes en Cuatro?”, menos mal que rápidamente se han acordado de que Cuatro cumple 20 años redondos y que lo vamos a celebrar por todo lo alto: “Nos vamos de fiesta”.