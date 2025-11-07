Los 2balls revolucionan a los presentadores de Noticias Cuatro en el 20 Aniversario de la cadena

Practica Cuatro 07 NOV 2025 - 11:15h.

Las cámaras del plató se vuelven locas tras “20 años al pie del cañón”

Alba Lago, Diego Losada, Mónica Sanz, Roberto Arce y Marta Reyero, los presentadores de Noticias Cuatro lo han tenido muy complicado para mantenernos al día la actualidad con los 2balls al mando de las cámaras del plató para celebrar el 20 Aniversario de Cuatro en antena.

Los 2balls, los dos círculos de Cuatro que de repente cobraron vida y se convirtieron en un personaje con el fin de ser el intermediario entre la tele y los que la miran, entre nuestra web y los que la usáis, han tomado por un momento las cámaras del plató de Noticias Cuatro y han protagonizado un divertidísimo momento junto a los presentadores que intentaban seguir manteniéndonos informados de la actualidad.