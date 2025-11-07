Manu Carreño nos presenta a la nueva estrella de la temporada en Cuatro

Practica Cuatro 07 NOV 2025 - 14:39h.

Los 2balls celebran los 20 años de Cuatro de la mejor manera: hablando de fútbol

Los 2balls llevan 20 años viendo las mejores jugadas en Cuatro y saben mucho, pero que mucho de fútbol. Tanto que Manu Carreño ya nos los ha presentado como las nuevas estrellas de la temporada en la celebración del 20 aniversario de la cadena.

En un divertidísimo vídeo, Manu Carreño nos presenta a la nueva estrella de la temporada, mejor dicho, las nuevas estrellas de la temporada porque nuestros querido 2balls son dos seres en uno, un cuerpo y un ojo, un bueno y un malo, un lento y un rápido, un triste y un alegre, un hombre y una mujer. Nació para ser el intermediario entre la tele y los que la miran, entre nuestra web y los que la usáis.

Y sobre todo, unos expertos en el mundo del fútbol y en cualquier deporte en general. 20 años hablando de fútbol dan para aprender muchísimo.