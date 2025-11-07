Iker Jiménez y Carmen Porter se enfrentan a su cacofonía más misteriosa en el 20 Aniversario de Cuatro

Practica Cuatro 07 NOV 2025 - 11:15h.

Iker Jiménez celebra 20 años redondos de Cuatro en emisión

Iker Jiménez y Carmen Porter, los presentadores del mítico programa de Cuatro, ‘Cuarto Milenio’ han celebran los 20 años de Cuatro con una cacofonía que jamás esperaban escuchar y una travesura de los 2balls.

¿Miente? ¿Muerte? Ni Carmen ni Iker parecían tener claro cuál era la palabra que se escuchaba una y otra vez en el magnetoscopio del plató de ‘Cuarto Milenio’ ni podían imaginar que los divertidos 2balls estaban detrás de todo el asunto.

“Nadie se mete con la Nave del Misterio” ha asegurado Iker Jiménez ante la divertida travesura de los 2balls, sin olvidar que, de la noche a la mañana, los dos círculos de Cuatro cobraron vida y se convirtieron en un personaje. 2balls son dos seres en uno, un cuerpo y un ojo, un bueno y un malo, un lento y un rápido, un triste y un alegre, un hombre y una mujer.