Los 2balls complican la tarde a Risto Mejide en ‘Todo es mentira’: “20 años y seguimos igual”

Practica Cuatro 07 NOV 2025 - 13:57h.

El presentador se resigna ante las trastadas de los personajes redondos de Cuatro en el 20 aniversario de la cadena

Los 2balls están contentísimos con la celebración de los 20 años en antena de Cuatro y tienen a los presentadores revolucionados. En esta ocasión, ha sido Risto Mejide el que ha tenido que exclamar eso de: “¡Seguridad!”.

Risto Mejide estaba intentando repasar la escaleta para prepararse bien el programa, pero lo ha tenido muy complicado porque nuestros queridos 2balls, la bolas de Cuatro que de repente cobraron vida un día en el que había tanta concentración calorífica provocada por las ondas del color rojo de Cuatro, que, como si fuera un huevo frito en el capó de un coche en medio del desierto de Arizona, estaban revolucionadas colocando todo para la celebración de los 20 años redondos de Cuatro.