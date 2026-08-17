Desde dentro, los marineros han denunciado en distintos vídeos que mandan a sus familias el malestar por las condiciones que están atravesando

El USS Abraham Lincoln puede batir un récord: lleva ya 260 días navegando sin escalas por el Caribe, el Mediterráneo y Oriente Próximo

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El portaaviones USS Abraham Linconl lleva nueve meses sin tocar puerto y eso no ha dejado de hacer mella en la tripulación. Desde dentro, los marineros han denunciado en distintos vídeos que mandan a sus familias el malestar por las condiciones que están atravesando, las cuales aseguran que no han dejado de agudizarse.

En sus muestras de la situación con la que conviven, algunos de ellos graban el estado deplorable de los baños del portaaviones, con duchas llenas de moho o retretes atascados. Todo ello mientras alguno ironiza: “¡Únete a la Marina!”

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La tripulación del portaaviones USS Abraham Linconl, al límite

En otro de los vídeos, un miembro de la tripulación trata de reparar una fuga en un desagüe mientras otro se tapa la nariz, evidenciando que la salubridad también deja mucho que desear a bordo.

Además de todo ello, las raciones de comida son escasas y poco apetitosas, según denuncian, lo que igualmente castiga la moral de los 5.000 tripulantes, algunos de os cuales aseguran estar al límite.

En este contexto, lo peor llega a extremos: intentos de suicidio que denuncian las familias de los marineros. Uno de ellos, según afirman, incluso fue rescatado tras saltar por la borda.

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El departamento de Defensa de EEUU niega la mayor

Entre tanto, el secretario de Defensa niega la mayor y explica que esas denuncias están tergiversadas. De hecho, Donald Trump, en su tono habitual, incluso sugiere que el Lincoln lleva poco tiempo en alta mar. Sin embargo, lo cierto es que el barco lleva ya 260 días de récord navegando sin escalas por el Caribe, el Mediterráneo y Oriente Próximo.

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Con todo, y en un contexto marcado por la guerra contra Irán, no es un caso aislado. Los despliegues en alta mar ya superan los siete meses recomendados. Con varios frentes abiertos, la flota estadounidense está cada vez más exigida. Por eso, y pese a todo lo dicho, Trump ha anunciado al mismo tiempo que retirará la embarcación del Golfo Pérsico y será suplida en la zona por otro buque.