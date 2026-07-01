La calma y valentía de Fabiana: se grabó un vídeo que la salvó y aguantó 7 horas para ser rescatada

Mantuvo la calma durante las siete horas que estuvo atrapada en un agujero en el que solo dejaba ver su cara.

La tecnología punta en los rescates de Venezuela permite saber si desmayados están vivos entre los escombros

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Entre las miles de historias que llegan de Venezuela, ha conmovido especialmente el rescate de una niña de 12 años. Se llama Fabiana.

Mantuvo la calma durante las siete horas que estuvo atrapada en un agujero en el que solo dejaba ver su cara. Los rescatadores fueron, poco a poco, retirando los escombros mientras ella seguía sus indicaciones Su historia ha dado la vuelta al mundo.

Con solo 12 años se grabó un vídeo justo después del doble terremoto. Apenas puede moverse pero consigue grabarlo y mandarlo a sus familiares. Así estuvo horas pero gracias a ese vídeo consiguió que los equipos de rescate la localizaron. Con mucha calma, Fabiana se estuvo comunicando con ellos demostrando una gran valentía y serenidad.

Entre ladrillos partidos los rescatistas puideron ver por primera vez su cara y su sonrisa. Poco a poco fueron abriéndole paso. Fabiana aguantó 7 horas hasta que por fin llegó el momento que tanto deseaban.

Fabiana fue evacuada y transportada al hospital con heridas muy leves en las piernas.

Su pronóstico fue muy bueno, con solo unas heridas leves en las piernas.