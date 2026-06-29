Las imágenes del dron de la Guaira y los semáforos para medir el desastre

La Guaira ahora es un amasijo de hierro y cemento, montañas de escombros, máquinas excavadoras, ambulancias, rescatadores

La NASA envía imágenes por satélite de la situación de los edificios en Venezuela: en rojo los siniestros, en blanco, los que seguirán en pie

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha anunciado la creación de una comisión para analizar el estado de los edificios, algunos de ellos muy inestables. Sí, barrios enteros se han venido abajo, centenares de edificios están afectados en mayor o menos medida. Según cifras oficiales, entre 800 y 1.000 han colapsado, informa Ana García Quesada.

La comisión que va a inspeccionar las infraestructurasva a utilizar un sistema de semáforos: En verde marcarán los edificios habitables, en naranja edificios en riesgo y rojo prohibido habitar, incluso entrar. Así se todo ven desde el aire.

De un lado, las aguas serenas del Caribe, del otro, la belleza de la cordillera. En medio la devastación más absoluta. La Guaira ahora es un amasijo de hierro y cemento. Montañas de escombros, máquinas excavadoras, ambulancias, rescatadores...que rebuscan entre los edificios colapsados algún signo de vida, alguna esperanza en medio de esta ciudad en ruinas.

Las imágenes de dron constatan la magnitud de la destrucción. Edificios plegados como sandwiches y, junto a ellos, apenas un puñado que resisten en pie, algunos inclinados en peligrosos ángulos, amenazando con derrumbarse. Llenos de grietas y agujeros. Otros, sin paredes, dejan ver a quienes fueron sus inquilinos, intentando rescatar algunas de sus pertenencias. Recuerdos de una vida, de una normalidad, que ya no existe en la Guaira. Donde las personas, a vista de dron, se ven diminutas, frente a la tragedia que enfrentan.