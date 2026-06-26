Los motorizados, los nuevos héroes de Venezuela

Se han organizado en brigadas humanitarias para apoyar a las zonas mas afectadas por los terremotos.

Los pasos a dar ante un terremoto: "Agáchate, escóndete y agárrate y no vayas a azoteas"

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Una cosa es la ayuda oficial, internacional, otra bIen distinta es la espontaneidad de los venezolanos, como la improvisada patrulla motorizada, convertida en los nuevos héroes de Venezuela. Los motorizados son los nuevos héroes de Venezuela. Se han organizado en brigadas humanitarias para apoyar a las zonas mas afectadas por los terremotos. No han dudado en subirse en sus motos y echarse a la carretera. Así lo han hecho José y Dani, recolectando todo lo que pueden para llevarlo a la Guaira y contribuir.

Antes de los seismos eran vistos como los causantes del caos del tráfico del país, pero desde ayer son considerados una especie de ángeles sobre dos ruedas. Centenares de voluntarios. Presentes en las noticias y en las carreteras no solo de Venezuela también de países fronterizos como Colombia. "Han llegado en apoyo del pueblo venezolano con artículos no perecederos". Dispuestos a sortear todo tipo de obstáculos para llegar hasta la población más afectada por los seismos.