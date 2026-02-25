El visado que necesitarás para entrar en Reino Unido: cómo obtenerlo y cuánto cuesta

Lidia Camón 25 FEB 2026 - 15:08h.

Si van a viajar a Reino Unido sepan que a partir de hoy necesitan una visado especial. Les van a pedir una Autorización Electrónica de Viaje, la llamada ETA, un visado de entrada que sólo se puede solicitar de forma online en esta web.

¿Cuánto cuesta y cuánto dura?

Cuesta en torno a 19 euros y tiene una validez de 2 años, o hasta que nos caduque el pasaporte. Desde el mes de abril era obligatorio presentar una solicitud de este visado para entrar en Reino Unido pero, desde hoy, esa solicitud no es suficiente, informa Daniel Postico.

Hasta ahora el Gobierno británico permitía entrar a cualquier persona que no tuviera la confirmación digital. Ya no. Se recomienda sacarla tres días antes de viajar. Los españoles que tengan doble nacionalidad deberán entregar el pasaporte británico en la frontera.

¿Qué pasa si ya resido legalmente en Reino Unido?

Quienes ya residen legalmente en el Reino Unido y tienen el “settled” o el “pre-settled status”, el “indefinite leave to remain” o un visado de residencia o autorización de residencia no necesitan la autorización electrónica de viaje, pero deberán probar su situación migratoria en el Reino Unido a través de su cuenta digital UKVI o de sus documentos de residencia.

