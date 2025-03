Los turistas británicos se han consolidado como nuestro principal emisor extranjero. Solo el año pasado nos visitaron más de 18 millones de viajeros de Reino Unido, pero parece que el gobierno no lo tiene como uno de los destinos de vacaciones más seguros.

Las autoridades alertan además acerca de las agresiones sexuales. Insisten en evitar separarse de los acompañantes, no dejar las bebidas desatendidas para no sufrir sumisión química y no salir con desconocidos. Consideran también de vital importancia guardar la ubicación del alojamiento en el que se alojan en la aplicación de mapas.