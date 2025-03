Cientos de personas han salido a las calles al grito de ‘Hamás es terrorista’ y han exigido que liberen a los rehenes para acabar con la guerra. La situación de los gazatíes es desesperada: llevan dos semanas en las que no entra agua, comida ni electricidad. Hamás ha aceptado esta semana un nuevo plan de alto el fuego aunque Israel no se ha pronunciado.

El 80% de los heridos no tienen acceso a la medicación que necesitan. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha repetido en el parlamento que, si no libera a los rehenes, intensificará los ataques y ocupará el territorio. “No a la guerra, no a Hamas”, ha dicho un joven en medio de la manifestación. “Si la solución es que Hamás deje el poder en Gaza, ¿por qué no lo deja para proteger al pueblo?”, ha resaltado otro.