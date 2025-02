El ejército de Israel asume su responsabilidad por los ataques de Hamás

Con el ejército desprevenido un fin de semana festivo, Hamás lanzó una enorme cantidad de cohetes, reventaron vallas y llegaron volando en parapentes hasta el festival de música en el que produjeron una auténtica masacre. Allí, muchos de los jóvenes asistentes buscaron refugio en contenedores de basura, salieron corriendo por el campo o intentaron, sin éxito, abandonar la zona en coche. La mayoría no pudo.

Los terroristas lograron llegar también a los kibutz con la intención de quemar, matar o secuestrar a todos los que allí vivían. En algunos hubo defensa, pero la mayoría no supo o pudo responder al ataque.

El informe dice que el ejército consideraba a Gaza como una amenaza secundaria, por detrás de Irán o Hezbollah. Netanyahu, que no ha reconocido responsabilidad alguna por estos errores, ha explicado que esta investigación estatal debería esperar hasta el final de la guerra.

"No tengo ningún problema, asumo mi responsabilidad, es mía. Soy el comandante de las FDI. Tengo mi responsabilidad y asumo toda vuestra responsabilidad" , manifestó Halevi en declaraciones ante oficiales superiores del Ejército israelí.

Halevi, que tiene previsto dejar el cargo dentro de menos de una semana, explicó a finales de enero que no presentó su dimisión tras los ataques del 7 de octubre para no perjudicar a las tropas, que "debían ser lideradas en el marco de la guerra". El jefe del Ejército ha reconocido en varias ocasiones el "fracaso" de no poder impedir la "masacre".