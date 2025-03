Israel rompe la tregua con Hamás y pone fin al alto el fuego de la forma más contundente, con una oleada de ataques sobre Gaza que han dejado, al menos, 400 muertos según fuentes palestinas. Según informan Sal Emergui y Cristina Herráez en el vídeo, mientras dormían y en pleno mes sagrado para los musulmanes, Benjamín Netanyahu ha atacado tres puntos de Gaza. Donald Trump habría dado el visto bueno a los ataques que han devuelto el horror a las calles y hospitales de la Franja. Desde Tel Aviv los justifican afirmando que Hamás no ha cumplido con su parte porque no ha liberado a más rehenes y afirman que la operación no se va a quedar sólo en los bombardeos.