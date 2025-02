Hamás entrega a Israel los cadáveres de cuatro rehenes

Hamás ha afirmado en un comunicado que "la resistencia ha trabajado para respetar la santidad de los muertos y los sentimientos de las familias durante la ceremonia para la entrega de los cadáveres de los prisioneros, incluso después de que el Ejército de ocupación no respetara sus vidas cuando estaban vivos".

Poco después, la familia Bibas afirmó que no había dado su permiso para que sus nombres fueran publicados, tras lo que la oficina de Netanyahu acusó del error al Ejército, que se disculpó por lo que describió como "un error de buena fe", según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.