Él mismo explicaba cuál era su intención sobre Gaza: "Básicamente, Estados Unidos lo vería como una transacción inmobiliaria en la que seríamos inversores en esa parte del mundo y no tendremos prisa por hacer nada. No necesitaríamos a nadie allí. Sería suministrado y entregado por Israel. Lo vigilarán en términos de seguridad. No estamos hablando de tropas sobre el terreno ni nada parecido, pero creo que el hecho de que estemos allí, de que tengamos una inversión allí, creo que contribuiría en gran medida a crear la paz".