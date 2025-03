Una versión que no coincide con los vídeos verificados por las agencias internacionales y difundidos en redes donde se ve cómo los colonos israelíes agreden con extrema violencia a los presentes. Y no solo a ellos, sino también a los activistas del Centro para la No Violencia Judía que tienen que montarse en el coche y salir corriendo para salvar sus vidas. Unos hechos que han ocurrido en la Cisjordania de ‘No Other Land’, donde más de tres millones de palestinos viven bajo el régimen militar israelí junto a un número cada vez más elevado de colonos israelíes.