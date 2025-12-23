Esta construcción consiste en 25 acorazados con capacidad nuclear y misiles de crucero

Trump pone pie de foto a los retratos de los presidentes de EEUU para opinar de ellos: Obama y Biden, mal parados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un anuncio sorprendente en su última intervención pública: la creación de una nueva flota de buques de guerra, conocidos como "los acorazados Clase Trump". En un despliegue de orgullo nacional, el mandatario aseguró que estos barcos serán los más grandes y poderosos de la historia.

Durante su discurso, Trump no escatimó en alabanzas sobre la flota, que estará compuesta por 25 naves, cada una equipada con misiles de crucero y capacidad nuclear. Describió la flota como "dorada", enfatizando su visión de una marina estadounidense imponente y moderna.

La nueva "flota dorada" de Trump se fabricará en Florida

La presentación de la nueva "flota dorada", como la nombró el republicano, tuvo lugar en su residencia privada de Florida, mismo Estado donde los buques se llevará a cabo la construcción por contratistas que se reunirán con el mandatario la próxima semana.

Trump insistió en la importancia de construir estos acorazados "con rapidez" y criticó a las actuales empresas que se dedican a la construcción de naves para la Armada porque, según él, "no están haciendo un buen trabajo".

El objetivo: revitalizar la industria naval estadounidense

La nueva orden presidencial busca priorizar una de la grandes metas de la Administración Trump de revitalizar la industria naval estadounidense y expandir la capacidad de construcción de buques militares en medio de la preocupación por el desfase frente a competidores como China y las limitaciones de los astilleros nacionales.

Este anuncio se produce en un contexto de creciente competencia militar global, donde la modernización de las fuerzas armadas se ha vuelto necesaria. Con esta ambiciosa iniciativa, Trump busca mejorar la defensa nacional, al mismo tiempo que dejar un legado significativo en la historia militar de Estados Unidos.