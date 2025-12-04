'Madurolingo': la broma de Maduro y su inglés en momentos de plena tensión con Trump

Maduro intentó dirigirse a Trump en inglés y presentó en broma la idea de “Madurolingo”, mientras llamaba a la paz en medio de las tensiones políticas entre ambos países

Trump advierte que se considere el espacio aéreo de Venezuela "cerrado en su totalidad": ¿Qué ocurrió en su llamada con Maduro?

CaracasEn plena tensión diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, Nicolás Maduro sorprendió con una broma sobre su dominio del inglés mientras hacía un llamado a la paz dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump.

"Please, please, please listen to me. Please, please, listen to... Listen, eh", dijo el mandatario, intentando expresarse en inglés antes de corregirse y lanzar una chispa de humor: "¿Cómo es que se llama? Duolingo. ¿Ustedes saben qué es Duolingo? Yo fundé algo que se llama Madurolingo".

El momento se viralizó rápidamente, generando risas, críticas y análisis sobre el uso del humor en medio de una crisis diplomática.

Madurolingo: Humor en medio de la controversia

La referencia a Duolingo, transformada en "Madurolingo", constituye un intento de Maduro por reírse de sí mismo y de las frecuentes burlas sobre su pronunciación en inglés. Con un tono de ironía, el presidente jugó con la idea de crear una aplicación para que se entiendan mejor sus mensajes en ese idioma.

Mientras algunos consideraron el comentario como una estrategia para suavizar el ambiente, otros lo vieron como una distracción frente a las serias tensiones políticas, económicas y diplomáticas entre Caracas y Washington. Incluso así, la intervención logró captar la atención del público.

Aunque el factor humorístico se robó el protagonismo, el mensaje de fondo fue un llamado a la paz. Maduro insistió en la necesidad de evitar la confrontación y pidió "peace, no war", apelando a la calma en medio de un escenario internacional complejo.