Kateryna Sadurska, la ucraniana que hace historia con un nuevo récord mundial de apnea sin aletas

Ucrania suma un nuevo éxito deportivo en medio de la adversidad. La apneísta Kateryna Sadurska, de 33 años, ha batido el récord mundial de inmersión en apnea sin aletas, una de las disciplinas más exigentes del buceo libre. La deportista logró descender hasta 86 metros de profundidad sin ningún tipo de propulsión adicional y manteniendo la respiración durante tres minutos y 32 segundos, una hazaña al alcance de muy pocos.

Este nuevo logro consolida a Sadurska como una de las grandes figuras de la apnea mundial. Y lo cierto es que no es la primera vez que rompe una marca: ya ha superado marcas internacionales en varias ocasiones y recientemente se convirtió en la primera mujer en superar los 80 metros en esta modalidad, un hito alcanzado durante el Campeonato del Mundo de 'freediving', es decir, buceo libre, celebrado en la ciudad griega de Kalamata.

La deportista, que vive y entrena lejos de su país debido al conflicto, ha dedicado una vez más su victoria a su tierra natal. Con visible emoción, agradeció el apoyo de quienes continúan resistiendo y defendiendo Ucrania en plena guerra. "Dedico esta victoria a Ucrania, a nuestros defensores y a todos los que apoyan a nuestro país durante este momento difícil", comentó emocionada en referencia a la guerra que sufre su país natal desde hace más de 1.000 días.

A pesar de las limitaciones que le impone la guerra, que le impide entrenar con normalidad en Ucrania, Sadurska continúa superándose. Cada inmersión se ha convertido para ella en un ejercicio de resistencia física y también de fortaleza emocional.