Danylo Tavhusisin, de huir de la guerra de Ucrania a ser campeón de Sumo en Japón

Hace apenas tres años, Danylo Tavhusisin llegó a Japón como joven refugiado que huía de la guerra en Ucrania. Hoy, a sus 21 años, se ha convertido en el nuevo campeón del sumo japonés tras proclamarse vencedor del Gran Torneo de Kyushu, uno de los campeonatos de élite del deporte nacional nipón. En el mundo del sumo ya es conocido por su nombre japonés, Aonishiki Arata.

Su ascenso ha sido tan rápido como extraordinario. Tavhusisin nació en 2004 en Ucrania y comenzó a practicar sumo a los siete años, destacaba también en judo y lucha libre. Su vida dio un giro brusco en 2022, cuando la invasión rusa lo obligó a abandonar su país.

Llegó a Japón sin conocer el idioma y debutó como profesional en 2023

Llegó a Japón sin conocer el idioma, pero determinado a continuar su carrera deportiva. Aprendió japonés con rapidez, se integró en un establo de sumo y comenzó un proceso de entrenamiento que cambiaría su destino. Debutó de forma profesional en 2023 y, casi de inmediato, empezó a ascender en las divisiones. Su disciplina, fuerza y velocidad en el dohyo -espacio donde se desarrolla el combate-, llamaron la atención de entrenadores y aficionados, que pronto vieron en él a una futura estrella del sumo.

Es el primer ucraniano y el segundo europeo en lograr este premio

La confirmación llegó en el combate decisivo por la Copa del Emperador, el mayor reconocimiento al que puede aspirar un luchador. Frente a él se encontraba Hoshoryu, uno de los competidores más fuertes del campeonato. En un duelo intenso, Aonishiki consiguió forzar que su rival tocara la arena con la rodilla y la mano, una acción que le otorgó la victoria y con ella un lugar en la historia del sumo.

Su triunfo es notable por su juventud, además es el primer ucraniano y el segundo europeo en lograr este premio. El único precedente es el búlgaro Kotoōshū Katsunori, quien ganó la Copa del Emperador en 2008.

El camino de Tavhusisin es una historia de resiliencia y talento: llegó a Japón escapando de una guerra y, en apenas tres años, ha conquistado uno de los títulos más prestigiosos del sumo.