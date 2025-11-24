Gimnasios, herbolarios y redes sociales lo han convertido en el suplemento estrella para quienes buscan más energía, mejor descanso o alivio muscular

Los alimentos ultraprocesados, un riesgo para la salud comparable al tabaco: su consumo se ha triplicado en 20 años

Compartir







En polvo o en cápsulas, el magnesio está de moda. Gimnasios, herbolarios y redes sociales lo han convertido en el suplemento estrella para quienes buscan más energía, mejor descanso o alivio muscular.

Lo confirma Manuel Corchero, de la tienda de proteínas Salud Natural Sport: “Ahora mismo es la suplementación más demandada”. Cada vez más personas lo incorporan a su rutina diaria, los consumidores cuentan qué beneficios notan: “Más energía”, “me viene bien porque ando mucho y para los huesos”, o “me ayuda a dormir”. No es casual que muchos lo conozcan como el mineral de la energía.

PUEDE INTERESARTE Danylo Tavhusisin, de huir de la guerra de Ucrania a ser campeón de Sumo en Japón

Corchero detalla sus efectos más populares: “Más energía, más vitalidad, a nivel muscular, calambre, tensión”. Y esa suma de beneficios es lo que ha disparado su demanda.

Pero no todo pasa por tomar cápsulas. En realidad, una opción más natural puede encontrarse fácilmente en la alimentación diaria. Cereales integrales, semillas, verduras de hoja verde o frutas son alimentos ricos en magnesio de forma natural. Y eso es importante porque, advierten los expertos, la suplementación también tiene sus riesgos.

PUEDE INTERESARTE La DGT controlará a las furgonetas de reparto ante el aumento de accidentes de cara al Black Friday y Navidad

Los límites saludables y los riesgos que puedes correr

El dietista y nutricionista Jorge Jaldón lo explica con claridad: “Las recomendaciones de magnesio son unos 350 miligramos al día. Aumentar esa cantidad puede provocar problemas renales, sobre todo si tenemos ya una base con ese problema, pero también puede provocar problemas de diarreas e incluso hipotensión.”

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Su mensaje es claro: "Más no siempre es mejor. Y, de hecho, puede ser peligroso".

Aumentar la cantidad recomendada puede provocar problemas renales, sobre todo si tenemos ya una base con ese problema, pero también puede provocar diarreas e incluso hipotensión

Por eso, más allá de la locura que despiertan las tendencias de bienestar, los especialistas insisten en que conviene consultar con profesionales médicos antes de empezar a suplementar. El magnesio puede ayudar, sí, pero no es necesario para todo el mundo y su abuso puede pasar factura.