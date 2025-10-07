El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado a Greta Thunberg de "alborotadora" y ha afirmado que "debería ver a un médico"

Greta Thunberg responde al presidente de EEUU: "Agradezco que se preocupe por mi salud mental"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado a Greta Thunberg de "alborotadora" y ha afirmado que "debería ver a un médico", después de que Israel la deportara a Grecia tras el abordaje la semana pasada en aguas internacionales de la Global Sumud Flotilla, que intentaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y de la que la activista era parte. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta de nuestra compañera Sara Canals.

"Es una alborotadora", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. "Ya no habla del medio ambiente, ahora está en estas cosas", ha dicho, al tiempo que ha señalado que Thunberg "tiene un problema a la hora de gestionar la ira".

"Creo que debería ver a un médico", ha manifestado Trump. "Si la ves, es una persona joven y está tan enfadada y tan loca", ha zanjado el mandatario estadounidense, que ha reiterado que la activista "es una alborotadora".

Thunberg fue deportada el lunes a Atenas en el marco de un proceso de expulsión acometido por Israel tras abordar más de 40 embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales e impedir su llegada a Gaza, objetivo de una ofensiva militar desde hace dos años en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

A su llegada a Grecia, la activista pidió no centrar la atención en los "maltratos y abusos" sufridos bajo custodia israelí sino en el "genocidio que está siendo transmitido en directo". "Podría hablar largo y tendido sobre esto, pero esa no es la noticia", zanjó.

La activista sueca Greta Thunberg ha respondido este martes con ironía a los últimos "halagos" que le ha dedicado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha dicho tomarlos en serio teniendo en cuenta que sería él quien tiene "problemas para gestionar la ira".

"He oído que Donald Trump ha expresado una vez más sus halagos hacia mi personalidad y agradezco que se preocupe por mi salud mental", ha dicho Thunberg en redes sociales, horas después de que el mandatario norteamericano la tachase de "alborotadora" y dijese que "debería ver a un médico".

La joven sueca, deportada desde Israel tras formar parte de la Global Sumud Flotilla con ayuda para Gaza, ha asumido las "recomendaciones" afirmando que es Trump quien también, "a juzgar por su impresionante trayectoria", tiene problemas para gestionar sus niveles de enfado.

Thunberg, que ya en otras ocasiones había respondido a críticas de Trump, reclamó el lunes desde Atenas mayor atención internacional ante el "genocidio" que estaría perpetrando Israel en la Franja de Gaza. Fue una de las más de 400 activistas interceptadas tras el abordaje a la Global Sumud Flotilla.