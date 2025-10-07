Detenido el hijo de 15 años de la alcaldesa alemana, Iris Stalzer, apuñalada 13 veces y en estado crítico

El hijo adoptivo de 15 años de la recién elegida alcaldesa en Alemania, Iris Stalzer, fue detenido tras ser interrogad

El adolescente, que llamó a Emergencias, afirmó que su madre había sido atacada en la calle por varios hombres

Conmoción en Alemania. El hijo adoptivo de 15 años de la recién elegida alcaldesa en Alemania, Iris Stalzer, fue detenido tras ser interrogado al aparecer su madre acuchillada en casa. Al igual que su hermana adoptiva, de 17 años, el menor fue interrogado en las horas posteriores al ataque sobre la política, que recibió 13 puñaladas en el abdomen y en la espalda y cuyo cuerpo fue encontrado en su casa, no se sabe si la mujer se arrastró antes para lograrlo. No hay testigos que indiquen la huida de los autores ni ninguna otra pista.

Una llamada a emergencias de su propio hijo alertó de los hechos. El adolescente afirmó que su madre había sido atacada en la calle por varios hombres y que se había arrastrado hasta su casa gravemente herida.

Los servicios de urgencia se encontraron a la política viva, pero en estado crítico. Si en principio se pensó en un ataque con motivaciones políticas, eso parece quedar descartado después del interrogatorio y detención de su hijo menor de 15 años, adoptado.

Ya había antecedentes de violencia doméstica de los menores contra su madre

No era la primera vez que la mujer sufría violencia doméstica. De hecho, y según adelanta Der Spiegel, ya se había registrado un caso de violencia doméstica en el mismo edificio durante el verano. En ese momento, la hija adoptiva de 17 años presuntamente usó un cuchillo contra Stalzer.

Stalzer, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), presenta graves heridas que "ponen su vida en peligro", según han explicado las fuerzas de seguridad, que se encuentran recabando pruebas en el domicilio.

La alcaldesa de la localidad, que se encuentra cerca de Dortmund, había jurado el cargo recientemente tras ganar las elecciones locales del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, que tuvieron lugar el pasado 14 de septiembre.

El canciller del país, Friedrich Merz, ha lamentado el "crimen atroz de Herdecke" y ha dicho "temer por la vida" de la alcaldesa. "Esperamos que consiga recuperarse por completo", ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha trasladado su apoyo a "sus familiares y seres queridos".

Una comisión de homicidios investiga los hechos sin descartar ninguna hipótesis.